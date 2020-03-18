Keskin'de 'korona virüsü'ne karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi, yeni tip 'korona virüsü' (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürüyor.



Keskin Belediye ekiplerince, yolcu durakları, ticari taksiler, kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve belediye hizmet binası ile vatandaşlara ait iş yerleri ile ibadethaneler dezenfekte edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kıraathane, kafeterya gibi yerlerin geçici süre ile kapatılmasının ardından ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.



"Düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz"



Dezenfekte çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, "Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemlerini devam ettiriyoruz. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Bizler kurum olarak her ne kadar çalışmaları sürdürsek de vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızı kalabalık ortamlardan kaçınmaya ve hijyen konusunda en üst seviye de hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE