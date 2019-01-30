Son Dakika Haberleri: Keskin'de Okuma Köşeleri Oluşturuluyor

Keskin'de Okuma Köşeleri Oluşturuluyor

1 saat önce

Keskin Kaymakamlığı "Okuyan Şehir Keskin Projesi" kapsamında kahvehane ve kıraathanelere okuma köşeleri oluşturuyor.

Keskin'de Okuma Köşeleri Oluşturuluyor, System.String[]
Keskin Kaymakamlığı "Okuyan Şehir Keskin Projesi" kapsamında kahvehane ve kıraathanelere okuma köşeleri oluşturuyor.

Keskin Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine, projenin örnek olduğunu söyledi.

Projeyle vatandaşlara kitaba ulaşmalarında kolaylık sağlanacağını anlatan Köken, "Bilgiye ulaşmada internetin kolaylık sağladığını fakat enformasyon kirliliğine neden olduğunu biliyoruz. Bilgi kaynağından öğrenilmeli ve kitap okuma bir günlük faaliyet değil, süreklilik arz etmeli. Boş vakitlerini değerlendirmek için kıraathaneye gelen vatandaşların kitap okumalarını umut ediyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında ilçe merkezindeki Bedesten Çarşısında bulunan kahvehaneye okuma köşesi yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:50 Kaynak: AA

Keskin, Güncel
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