Keskin'de oy sayma işlemi başladı
1 saat önce
YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy sayma işlemi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:32 Kaynak: AA
YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy sayma işlemi başladı.
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