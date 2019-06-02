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Keskin'de oy sayma işlemi başladı

1 saat önce

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy sayma işlemi başladı.

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy sayma işlemi başladı.
Keskin'de oy sayma işlemi başladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Kırıkkale, Keskin, Güncel
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