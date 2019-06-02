Son Dakika Haberleri: Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor
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Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sandıkların kurulduğu eğitim kurumlarında seçmenler tarafından oy verme işlemi devam ederken, oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Keskin, Güncel
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