Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin
ilçesinde oy verme işlemi devam ediyor. Kırıkkale
'nin Keskin ilçesinde sandıkların kurulduğu eğitim kurumlarında seçmenler tarafından oy verme işlemi devam ederken, oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. - KIRIKKALE
İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!
3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı
Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı