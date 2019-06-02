Keskin'de oy verme işlemi sırasında arbede

Keskin'de oy verme işlemi sırasında arbedeSeçimin iptal edildiği Keskin'de oy verme işlemi başladıSandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbedeKIRIKKALE - Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin ilçesinde oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi sırasında 1021 No'lu sandıkta arbede yaşandı.Keskin ilçesinde seçmenler yeniden sandığa gidiyor. İlçedeki eğitim kurumlarına kurulan 23 sandıkta seçmenler sabah saat 08.00'de oy verme işlemine başladı. Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No'lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı. Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi.AK Parti'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, Halk Eğitim Merkezindeki 1022 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, "Seçimler yenileniyor. İnşallah başta memleketimiz olan Keskin için, partimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar sükünet içerisinde gelindi. İnşallah seçimde huzur ve sükünet içerisinde geçer. Milletin iradesi inşallah AK Parti ve AK Partinin adayı olarak şahsımı göstereceğime inanıyorum. Şimdiden vatana millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimlerinde Keskin'de 6 bin 396 seçmenden 5 bin 343'ü sandığa gitmişti. İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak bin 806 oy alırken AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım bin 800 oy, Milliyetçi Hareket Partisinin adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu bin 575 oy, Saadet Partisi'nin adayı Faruk Korkmaz 12 oy ve BTP'den aday olan İsmail Hakkı Akçin 4 oy aldı.AK Parti Keskin İlçe Adayı Dede Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Yüksek Seçim Kuruluna başvurmuştu. İtirazı görüşen YSK, ilçede 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, seçim sonucunu etkilemesi nedeniyle seçimin iptal edilmesine ve 2 Haziran Pazar günü seçimlerin yeniden yapılmasına karar vermişti.