Keskin'de oy verme işlemi tamamlandı
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen bir belde ve üç ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
(YSK) tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen bir belde ve üç ilçeden biri olan Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanması ile oylar sayılmaya başlandı.
(İHA)
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