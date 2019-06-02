Son Dakika Haberleri: Keskin'de partilerden sağduyu çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Keskin'de partilerden sağduyu çağrısı

15 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde siyasi parti temsilcilerinden sağduyu çağrısı geldi.

Keskin'de partilerden sağduyu çağrısı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde siyasi parti temsilcilerinden sağduyu çağrısı geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Keskin Halk Eğitim Merkezi önünde gazetecilere, Keskin halkına güvendiklerini ve demokrasinin galip geleceğine inandıklarını söyledi.
İYİ Parti olarak sandıklara hakim olduklarını ifade eden Seymen, "Her okulda avukatlarımız, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz bulunuyor. Bir aksaklık yaşamadan hakkın akşam sahibine teslim edileceğine inanıyorum. Herkesin kendisine hakim olmaya çalışması lazım. Sonuçta bu demokratik bir yarış." diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Her şeyden önce güvenli bir ortamda seçimin olması hepimizin arzu ettiği bir şey. Biz bunu istiyoruz ve bunun temini için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keskin'de partilerden sağduyu çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]