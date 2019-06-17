Keskin'de sağanak ve dolu
1 saat önce
Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.
Keskin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:17 Kaynak: AA
ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.
Cabatobası ve Çalış köylerinde etkilin olan sağanak ve dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel suları oluştu.
Sel nedeniyle köylerdeki sebze ve meyve bahçeleri ile nohut ekili alanlarda hasar oluştu.
İlçe içerisinde selin getirdiği kumlarla kaplanan yollar belediye ekiplerince temizlendi.
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