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Keskin'de sağanak ve dolu yağışı

43 dakika önce

Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.

Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.
Keskin'de sağanak ve dolu yağışı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Dolu Yağışı, Keskin, Güncel
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