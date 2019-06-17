Keskin'de sağanak ve dolu yağışı
43 dakika önce
Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.
Keskin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:23 Kaynak: AA
ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından oluşan sel, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.
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