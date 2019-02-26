Son Dakika Haberleri: Keskin'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

Keskin'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

30 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Keskin'de
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Muammer Köken başkanlığında düzenlenen toplantıya, partilerin ilçe temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

Köken, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ilçe ve köylerde kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesi ile oyunu kullanması için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirleri görüştüklerini belirten Köken, "Jandarma ve emniyet birimleri seçim sürecince gerekli önlemleri alacak. Yaklaşan seçim dolayısıyla ilçemizdeki huzurun bozulmaması için hep birlikte gayret gösterelim. Seçimler demokrasinin bir gereğidir. Afiş asılmaması, semt kirliliği konusunda gösterilen ilgiden dolayı ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:51 Kaynak: AA

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