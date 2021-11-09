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Keskin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" Mesajı - Son Dakika

Keskin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" Mesajı

09.11.2021 13:35
Keskin'den

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keskin; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

İstiklal mücadelemize önderlik ederek milletimizi Anadolu'da sonsuza denk yaşatacak olan zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği bugünde milletimiz için ışık olmaya devam etmektedir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının; milletimizin ve ülkemizin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını asla unutmamalıyız.

Bugün hepimize düşen görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve kuruluş ruhunu her koşulda ve şartta korumak ve yaşatmaktır. Türk esnaf ve sanatkarı bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir.

Bu düşüncelerle; vefatının 83. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kaydetti.

Keskin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keskin'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' Mesajı - Son Dakika


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