Keskin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" Mesajı - Son Dakika

Keskin; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

İstiklal mücadelemize önderlik ederek milletimizi Anadolu'da sonsuza denk yaşatacak olan zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği bugünde milletimiz için ışık olmaya devam etmektedir.

Atatürk ve silah arkadaşlarının; milletimizin ve ülkemizin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını asla unutmamalıyız.

Bugün hepimize düşen görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve kuruluş ruhunu her koşulda ve şartta korumak ve yaşatmaktır. Türk esnaf ve sanatkarı bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir.

Bu düşüncelerle; vefatının 83. Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kaydetti.