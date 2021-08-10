Keskin'den esnaf ve oda ziyaretleri - Son Dakika

Keskin ve Evren, esnafların sorun ve taleplerini dinlediler.

Keskin esnaf ziyaretlerinde esnaflardan ve çalışanlarından mutlaka aşı olmalarını isteyerek, yeniden bir kapanma olmaması için esnafların hem kendilerinin, hem de çevrelerindeki insanları aşı olmaya yönlendirmelerini istedi.

Ziyaret için teşekkür eden esnaflar sıkıntıda olduklarını, kredileri ödeyemediklerini, kiralarını veremediklerini ve aldıkları ürünlerin depoda kaldığını belirtmesi üzerine Keskin, "Bir milletvekilimiz açıklama yapıyor; 'Esnafımızın durumu çok iyi. Kimse karamsarlığa kapılmasın." diyor, esnafımızda alkışlıyor. Esnafımıza diyoruz ki;bağırmaya, çağırmaya gerek yoktur, derdinizi söyleyin. Milletvekiline şunu söyleyin; 'Kredi aldım ödeyemedim, onu aldım ödeyemedim. Sağ olsun devlet kredi verdi, ama gider yerinde kaldı, gelir yok.' Esnafımız biz gezerken sıkıntıda olduğunu söylüyor, milletvekili gezerken "esnafın durumu iyi' diye açıklama yapınca alkışlıyor. Biz esnafımızdan milletvekillerine ziyaretlerine geldiklerinde sorunlarını ve sıkıntılarını anlatsın istiyoruz." şeklinde konuştu.

-Odaların hizmet bürolarının onarım ve tadilatına destek

Keskin, MESOB ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi tarafından yapılacak olan Ayakkabıcılar Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sebzeciler Esnaf Odası'nın hizmet bürolarının onarım ve tadilatlarını inceleyerek, Ayakkabıcılar Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil İbrahim İçen, Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İzzet Demirci'den bilgi aldı.

Keskin ve Evren MESOB ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından onarım ve tadilatı yaptırılan Manifaturacılar Esnaf Odası, Hazır Elbiseciler Esnaf Odası, Zahireciler Esnaf Odası ve Kasaplar Odası'nın hizmet bürolarını ziyaret ederek, Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Keklik, Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel, Zahireciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Artun, Kasaplar Odası Yönetimi ile bir araya geldiler.