Keskin\'den oda başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve oda başkanları ile birlikte

2022 yılı olağan genel kurulları tamamlanan ve yeniden güven tazeleyerek başkan seçilen Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

- Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve yönetimini ziyaret eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Minibüsçüler Odamızın Başkanı Mesut İnce ve yönetimine yeni dönemde başarılar diliyorum.Her zaman esnafımızın yanında oldular, esnafımızın sorunlarını dile getirdiler, bizlerle her zaman diyalog içinde oldular. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm oda ve esnaflarımızın yanındayız, dolayısıyla Malatya'nın yanındayız.Gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü kadarıyla başta esnafımızın sorunları olmak üzere Malatya'mızın hak ve hukukunu koruyacağız. Sorunları dile getirmek bizim asli görevlerimizin başında geliyor." dedi.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, "Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin'in aynı zamanda TESK Yönetim Kurulu'nda olması nedeniyle gerek minibüsçü ve gerekse servisçi esnafımızın ilgili bakanlıklar nezdinde sorunlarımızın iletilmesinde bizlere büyük destek ve emekleri vardır. Yaptığımız hizmet ve faaliyetlerde arkamızdaki en büyük güç Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımızdır. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren'in esnafımıza kredi verilmesinde büyük katkıları oldu. Özellikle pandemi döneminde faizsiz 50 bin TL tutarında kredi verilmesinde Şevket Keskin ve Ali Evren başkanlarımızın çok büyük katkı ve emekleri olmuştur. Faizsiz 50 bin TL tutarındaki kredinin verilmesinin temeli Malatya'da yapılan toplantıda dile getirilmiş ve Ankara'da onay görmüştür.Malatya ve Elazığ'daki esnaflarımız bu noktada faydalanmış ve pandemi dönemini diğer illere göre biraz daha rahat atlatmıştır. Bizlere verdiği katkı ve desteklerden dolayı Şevket Keskin, Ali Evren ve oda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, "Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce göreve geldiğinden beri kendi üyeleri içinde bir disiplin gelmiştir, gösterilen çaba Malatya'mız için güzel olmuştur. Kredi için gelen tüm esnaflarımızı herhangi bir sorun yoksa hiçbirini boş geri göndermedik. Sorunları olan esnaflarımızın da sorunlarını çözmek için çaba gösterdik.Araç almak isteyen şoför esnafımıza yardımcı olduk, bundan sonra da olacağız" şeklinde konuştu.

- Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası

MESOB Başkanı Şevket Keskin,beraberindeki Evren ve oda başkanları Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'yi ziyaret ederek, yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni çalışma döneminin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Keskin, "Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre'ye başarılar diliyorum. Esnafımızın içinde, genel kurulda da görüldü, esnafımız kendilerine büyük destek verdi. Başarılar diliyorum, tüm oda başkanları olarak kardeşiz. Hepimizin görev ve amacı temsil ettiğimiz esnaflarımıza en iyi hizmeti götürmek, sorunların çözülmesine katkı sunmaktır. Birlikte üstlendiğimiz bu sorumluluğu sonuna kadar birlikte götüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise ziyaret için teşekkür ederek, "Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin uzun yıllardır Malatya'ya ve esnaf camiasına hizmet ediyor. Malatya esnafını yakından tanıyan, odalarını bilen, Malatya'yı çok iyi bilen ve analiz eden birlik başkanımıza ziyareti için teşekkür ediyorum." dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, "Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve yönetimini tebrik ediyorum. Tüm esnaflarımızın yanındayız." dedi.

-Malatya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

MESOB Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanları ile birlikte ziyaret ettiği Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş'ı yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Keskin, "Allah utandırmasın. Bu dönemde görev yapmak zor. Ama ben tüm oda başkanlarımızın bu süreci en iyi şekilde atlatacağına yürekten inanıyorum. Sorunları çözmek için elimizden geleni yapmak, esnafa hizmet etmek boynumuzun borcu. Malatya'ya, esnafa, halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bir camiayız. Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi.

Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise ziyaret için teşekkür ederek, "Pandemiden dolayı oda üyelerimiz büyük sıkıntılar çekti. Çok şükür bunu atlatmış durumdayız. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız hep yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor" diyerek, son dönemdeki süreçte oda üyelerinin kullanmış olduğu bir çok ürün ve malzemenin büyük oranda fiyatının arttığını, bunu da el birliği ile aşacaklarını ifade etti.