Keskin'den vatandaşlara çağrı; "Sağlığınız için okul alışverişinizi esnaftan yapın" - Son Dakika

"Kırtasiyeci esnafı aynı zamanda çocuklarınız için güven ve emniyet kapısıdır"

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, "Okullar 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime açılıyor. Çanta, kırtasiye, giyim, konfeksiyon, ayakkabı ihtiyaçları için esnafımızdan yapılacak her alışveriş esnafın güven garantisi altındadır. Okul alışverişi döneminde piyasaya ucuz, ancak sağlık acısında sakıncalı ithal ürünlerin sürüldüğünü görmekteyiz. Çocukların sürekli temas ettiği malzemelerden olan kitap, kalem, defter, silgi, çanta, boya gibi ürünlerin mutlaka kaliteli ve sağlıklı olması gerekiyor. Vatandaşlarımız daha uygun olsun diye ithal edilen merdiven altı ürünleri tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada dolaşıma konuluyor. Okul alışverişlerinde çarşılarımız da, okullarımızın çevresinde ve mahallerimiz de çocuklarımız için aynı zamanda birer güven ve emniyet kapısı olan kırtasiyeci esnafı tercih edilmeli" ifadelerini kaydetti.

-Marketlerde kırtasiye, ayakkabı ve giyim ürünleri satışı yasaklanmalı

Keskin, "Okul sezonu nedeniyle raflarını kırtasiye, konfeksiyon ve ayakkabı ile dolduran marketlere mutlaka 'dur' denilmeli. Marketlerde kırtasiye, ayakkabı ve giyim ürünleri satışı yasaklanmalı. Kırtasiyeci esnafımız et satmıyor, ama marketler kırtasiye ürünü satıyor.Ayakkabıcı esnafımız sebze satmıyor, ama market ayakkabı satıyor. Konfeksiyoncu esnafımız temizlik ürünü satmıyor, ancak marketler konfeksiyon ürünleri satıyor. Bu durum haksız olduğu kadar ahlaki olmayan bir rekabettir. Bu konuda düzenleme yapılmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha talep ediyoruz. Vatandaşlarımızı sadece okul alışverişlerini değil, tüm alışverişlerini Malatyalı esnaftan yapmaya davet ediyorum. Unutulmasın; esnafın yaşatıldığı şehir yaşanabilir şehirdir. Esnafın olduğu yerde güven ve kalite vardır." diye konuştu.