Keskin; "Destekler yerinde, ama yetersiz" - Son Dakika

Keskin; "Destekler yerinde, ama yetersiz"

20.05.2021 12:19
Keskin;

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 1 Haziran sonrasında esnaflar için tam çalışma dönemini başlamasını ve esnaflar için uzun vadeli, faizsiz kredi desteği beklediklerini kaydetti.

Keskin, il merkezinde esnafların yoğun olduğu bölgedeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyip sohbet etti.

Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esnaflar için verilecek olan 3 ve 5 bin TL tutarlarındaki hibeler için teşekkür ettiklerini, ancak esnafların bu dönemi atlatabilmesi için uzun vadeli, faizsiz kredi istediklerini kaydetti.

Keskin, "Hükümetin verdiği her şey için Allah razı olsun. Tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Destekler yerinde, ama yeterli değil. Esnafın bu desteklerle ayakta kalması mümkün değil.Verilen desteklerin nefes olmayacağı, ilaç olmayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Verilen destekler elektrik giderini karşılamaz. Daha önce verilmiş olan kredilerin ödeme zamanı geldi. Esnaf ve sanatkarların ayrıntı gözetilmeden uzun vadeli, faizsiz krediye acilen ihtiyacı vardır.Esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için uzun vadeli faizsiz kredilerin borcuna-harcına bakılmadan bütün esnafımıza verilmesi gerekmektedir. Esnaf camiası olarak 15 aydan beri giderimiz var, gelirimiz yok.Esnaflarımızın giderleri aynen devam ediyor.Devletimiz esnaf ve sanatkarımızdan tahsil ettiği vergi ve harçlardan vaz geçmeli.Emlak Vergisi, İlan Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi belediyeler tarafından 15 aydan beri kapalı olan esnaftan talep edilmeye, uyarı mesajlar geçilmeyle başlandı.Bu nedenle kendi sorunlarımızı sahada olan bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak istiyoruz, hibe değil, uzun vadeli faizsiz kredi istiyoruz." dedi.

Keskin, "Sokaklar insan dolu, banka önleri kuyruk dolu, marketlerin içi tıklım tıklım, esnafların işyerinde ya 2 kişi ya da 3 kişi var. Oteller dolu, turizm bölgeleri dolu, uçaklar dolu. Bu virüsü bir tek esnaf mı yayıyor? Uçakta yok, bankada yok, oteller de yok, turizm bölgelerinde yok, esnafın kapısında 'Ben buradayım' diye virüs mü bekliyor? PTT Şubelerini önünde uzun kuyruklar var, ama nedense sadece esnafı görüyorlar. Fabrikalar çalışıyor, esnaf çalışamıyor. Bazı esnaf meslek dallarımız 15 aydır kapalı. 15 aydır insanların gideri çok,geliri yok, buna ne mal dayanır, ne can dayanır. İnşallah bundan sonra kapanma olmaz. Esnaf camiası olarak bundan sonra işyerlerimizi kapatmadan devam etmek istiyoruz." ifadelerini kaydetti.

Keskin, "Hizmet sektöründe olan esnaflarımızın, esnaf odalarında görev yapan personellerin biran önce aşılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Esnaflar, her zaman yanlarında olan Keskin'e teşekkür ederek, "Sorunlarımızı bir tek siz gündeme getirip takip ediyorsunuz" dediler.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Esnaf, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keskin; 'Destekler yerinde, ama yetersiz' - Son Dakika


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