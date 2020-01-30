Keskin'e doğalgaz getirilmesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Keskin'e doğalgaz getirilmesi çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine doğalgaz getirilmesi çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

Keskin'e doğalgaz getirilmesi çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine doğalgaz getirilmesi çalışmaları kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakam Tekin Erdemir, kaymakamlıktaki toplantıda, ilçenin doğalgaza acil ihtiyacı olduğunu ve el birliğiyle çalışarak bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dede Yıldırım da yıllarca ilçeye doğalgazın gelmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Yıldırım, 18 ay içerisinde doğalgaz lisans geliştirme talebinde bulunacaklarını ve 3 yıl sonra gaz dağıtımının sağlanacağını belirtti.

KIRGAZ Genel Müdür Yardımcısı Tuncel Bekdaş ise Kırıkkale'nin ilçeleri arasında ilk sırada Keskin'in olduğunu ifade ederek, en kısa sürede ilçeye doğalgazı getireceklerini söyledi.

Toplantıya, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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