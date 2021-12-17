Keskin'e Sosyal Hizmet Merkezi açılacak - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Keskin ilçesine Sosyal Hizmet Merkezi açılacağını bildirdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yıl sonuna kadar açılması planlanan 6 sosyal hizmet merkezinden birinin Keskin ilçesinde açılacağını belitti.

Devletin en önemli ilkelerinden birisinin de sosyal devlet ilkesi olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"En kısa sürede açılışını yapacağımız Sosyal Hizmet Merkezi, Keskin Belediyesince 25 yıl süre ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilen tarihi konakta hizmet verecek. Merkezden Keskin, Çelebi ve Karakeçili ilçelerimizde sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız yararlanacak. Sosyal Hizmet Merkezinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirme yapılmasının yanı sıra kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik birçok destek sunulacak. Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi destekler de verilecek."