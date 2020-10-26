Keskin'e yeni çöp konteynerleri yerleştirildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, çöplerin görüntü kirliliği oluşturmaması için cadde ve sokaklara 200 adet çöp konteyneri yerleştirildi.

Keskin Belediyesi tarafından çöplerin ilçede çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda cadde ve sokaklara 200 adet çöp konteyneri yerleştirildi. Belediye Başkanı Dede Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "İlçe sınırlarımız içerisindeki sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, çürüyen, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla alınan çöp konteynırlarımız geldi. En kısa zamanda ilgili birimdeki arkadaşlar sıkıntı yaşanılan sokaklarımıza yerleştirildi" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE