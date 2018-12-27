Keskin: "Esnafın Bağ-Kur Primlerine Zam Yapılmamalı"

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin
, "2019 yılında Bağ-Kur primlerinde artış yapılmamasını istiyoruz" dedi.
Keskin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrette yapılan artışın Bağ-Kur primlerine de yansıyacağını belirterek, "2019 yılı asgari ücret, yüzde 26,05 artış ile brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira oldu. Sigorta
prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretteki artış nedeniyle 2019'da Bağ-Kur'lunun en düşük SGK
primi 882,6 TL olacak. 2018'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan esnaf ve sanatkar camiası da her kesim gibi olumsuz etkilenmiştir ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2019 yılında Bağ-kur primlerine zam yapılmaması talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Keskin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerine cevap vermiş, bazı zorunlu tüketim kalemlerinde de indirim yapılacağı müjdesini kamuoyu paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan asgari ücretteki artışın Bağ-Kur primlerine yansıtılmaması konusunda da müjde bekliyoruz" ifadelerini kaydetti. - MALATYA