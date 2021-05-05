Keskin; "Market tedbirleri uygulaması, geç ama beklentimiz olan bir uygulamadır" - Son Dakika

Keskin; "Market tedbirleri uygulaması, geç ama beklentimiz olan bir uygulamadır"

05.05.2021 08:47
Keskin;

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına yasak getiren uygulamayı sonuna kadar desteklediklerini ve bu uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini bildirdi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 il valiliğine 'market tedbirleri' konulu genelge ile marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecektir. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Bu uygulama geç kalmış,ancak yerinde ve esnaf camiasının yıllardır beklentisi olan bir karardır. Ortada bir haksızlık, adil olmayan piyasa şartları ve haksız rekabet vardı o düzeltildi.Bu kararı sonuna kadar destekliyoruz ve kalıcı olmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı müjdelerinden birisi olarak da istiyoruz.Çünkü, çiçekçi kapalıyken, market çiçek satıyor, kırtasiyeci kapalıyken marketler kırtasiye satıyor, konfeksiyoncu kapalıyken marketler konfeksiyon satıyor. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Marketler neredeyse pompa istasyonu kurup LPG, benzin ve motorin satmaya başlayacak duruma geldiler. Milyonlarca esnafın mağdur olmasına neden olan marketlere kısıtlama getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a, TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Plaandöken'e, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'a teşekkür ediyoruz."İfadelerini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Market, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Keskin; 'Market tedbirleri uygulaması, geç ama beklentimiz olan bir uygulamadır' - Son Dakika


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