Son Dakika Haberleri: Keskin: "Nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olsun"
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Keskin: "Nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olsun"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Kimsesizlerimizi, yetimlerimizi, yaşlılarımızı unutmadığımız, koruduğumuz kolladığımız, nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olsun" dedi.

Keskin:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Kimsesizlerimizi, yetimlerimizi, yaşlılarımızı unutmadığımız, koruduğumuz kolladığımız, nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olsun" dedi.

Keskin'in Kurban Bayramı Mesajı şu şekilde:

"Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Toplumsal hayatımızın temel taşlarından olan bu müstesna bayramımız umuyorum ki; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için canını feda etmiş şehitlerimizle, kahraman gazilerimizin emanetlerini bağrımıza bastığımız, kimsesizlerimizi, yetimlerimizi, yaşlılarımızı unutmadığımız, koruduğumuz kolladığımız, nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olur.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta esnaf ve sanatkar camiamızın, Malatyalı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." - MALATYA
Türkiye, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:29 Kaynak: İHA
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