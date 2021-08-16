Üye Girişi
Keskin nişancılar ilk sınavı "robot hedefe" karşı verecek - Son Dakika

Keskin nişancılar ilk sınavı "robot hedefe" karşı verecek

16.08.2021 11:17

Seçkin birliklerin atış testlerinde kullanılmak ve var olan kabiliyetlerin artırılmasını sağlamak amacıyla uzaktan kumanda edilebilen Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi geliştirildi.

Seçkin birliklerin atış testlerinde kullanılmak ve var olan kabiliyetlerin artırılmasını sağlamak amacıyla uzaktan kumanda edilebilen Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi geliştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gön Savunma, yarın başlayacak ve 20 Ağustos'a kadar sürecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) uzaktan kumandayla hareket eden Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi'ni tanıtacak.

Sistem sayesinde askeri personelin refleksinin artırılması, manevra kabiliyetinin yükseltilmesi, hareket ve nişan becerilerinin üst seviyeye çıkartılması ve doğal hareketi tahmin etmeye ve yorumlamaya yönelik becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Bunların yanı sıra personelin anlık değişen durumlar karşısında ani karar verme yeteneğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi, belirli senaryolar çerçevesinde (saklanma, kaçma ve saldırma) kullanıcının isteği doğrultusunda uzaktan kumandayla hareket ettirilebiliyor. Tüm robotlar ayrı kumandalar ve ayrı kullanıcılarla aynı eğitim senaryosunda kullanılabileceği gibi, tek kumandayla birden fazla robot yönlendirilebiliyor.

Sistem, açık alan eğitimlerinde yakın mesafe ve uzak mesafe (keskin nişancı) eğitimlerine uygun tasarlandı. Yakın mesafe eğitimlerinde önem teşkil eden kurşun sekme ihtimallerini minimuma indirecek yapı dizayn edildi.

Zorlu hedefler, doğal koşullar

Keskin nişancı uygulamalarında, çok yönlü hareketli hedef değişken hızlarla kumanda edilebiliyor. Bu sayede keskin nişancılar için oldukça zorlu ancak doğal koşullar oluşturarak saha operasyonları hakkında gerçekçi bir taktik imkanı veriliyor.

Kaçış uygulamasında, çok yönlü hareketli hedef uzaktan kumanda kontrolü sayesinde ani manevralarla nişan alan personelden, farklı hızlarda ve doğrultularda uzaklaşabiliyor. Bu uygulamayla hedef mesafesinin anlık değişimi karşısında odaklanma, koordinasyon ve hızlı karar verme kabiliyetleri geliştiriliyor.

Saklanma uygulamasında, hedef açık arazi veya kapalı alan eğitimlerinde hızlı manevra kabiliyetleri sayesinde duvar, kolon, ağaç ve benzerleri gibi objelerin arkasına konumlandırılabiliyor. Bu sayede personelin hızlı karar verme ve zorlu koşullar altında nişan alma kabiliyetleri artırılıyor.

Çok Yönlü Hareketli Hedef Sistemi, bina içi eğitimlerinde gerçekçi bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla robot alt taşıyıcı sistemi, standart koridor ve kapı geçiş ölçülerine uygun tasarlandı. 360 derece dönebilme kabiliyeti sayesinde bina içi kullanıma elverişli olan sistemle, kapalı alan uygulamalarında yakın mesafe atış eğitimleri gerçekleştirilebiliyor.

Üreticisi kısıtlı, temini zor

Gön Savunma Genel Müdürü Ece Göncü Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'e son 2 yılda gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarının sonunda ortaya çıkan "hareketli hedef sistemleri", "termal hedefler", "rotatif (döner) hedefler" ile katılacaklarını söyledi.

Hareketli hedef sistemlerinin dünyada üreticisinin çok kısıtlı olduğunu ve tedarikinde zorlanıldığını belirten Saka, bu sistemler sayesinde seçkin timlerin atış kabiliyetlerinin geliştirilmesi, atış sürelerinin kısaltılması ve reflekslerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabildiğini bildirdi.

Saka, hareketli hedefin 500 metre menzile sahip olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Radyo frekans yöntemiyle uzaktan kumandayla çalıştırılan bir hedef. Atış sırasında atışa tepki olarak üzerindeki elektronik donanımlarıyla yatarak vurulduğunu çok uzak mesafelerden gösterebiliyor ve kısa sürede kalkarak atışın isabetli olduğunu görmemizi sağlıyor. Sistemler önemli birliklerin testlerinden başarıyla geçti. Yalnızca yaz hava şartlarında değil, kış döneminde de yokuşlu ve toprak zeminlerde, karda ürünlerimizin çok başarılı şekilde yol aldığını, isabetli atışlarda yatıp kalkarak bu atışlara cevap verdiğini gördük. Başarılı testlerin ardından hem ülkemize hem yurt dışına bu milli ürünle açılmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Saka, tüm ürünlerin farklı çeşitleriyle göreve hazır durumda olduğunu, emniyet ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının çok kısa sürede karşılanabileceğini belirtti.

Ece Göncü Saka, Termal Hedef Sistemi'nin ise özellikle seçkin timlerin keskin nişancılarının eğitimine yönelik geliştirildiğini dile getirdi. Saka, "Özel bir ısıtma sistemi sayesinde keskin nişancılarımızın kullandığı ısıya duyarlı silahlarla gece ve gündüz hedefin yerini belli ederek atış kabiliyetlerini güçlendirme üzere üretilmiş bir ürün. IDEF 2021'de bu ürünü de ilgililerin beğenisine sunacağız." dedi.

Çelik rotatif hedeflerin ise vuruldukça aynı anda yer değiştirip döndüklerini anlatan Saka, bu hedefleri projeye ve istenilen büyüklükte, atışa dayanıklı olarak üretebildiklerini kaydetti.

Keskin nişancılar ilk sınavı robot hedefe karşı verecek
Keskin nişancılar ilk sınavı robot hedefe karşı verecek
Keskin nişancılar ilk sınavı robot hedefe karşı verecek
Keskin nişancılar ilk sınavı robot hedefe karşı verecek

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Termal, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keskin nişancılar ilk sınavı 'robot hedefe' karşı verecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde 11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu 11:44 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor 11:20 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı 11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü 10:32 Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi 10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:00 Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
11:48 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı
11:12 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı         
12:00
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım         
11:40
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı         
11:27
Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı         
11:16
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi         
10:35
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 12:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keskin nişancılar ilk sınavı "robot hedefe" karşı verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement