Keskin nişancılar Pençe-Kaplan'da teröristlere göz açtırmıyor - Son Dakika

Keskin nişancılar Pençe-Kaplan'da teröristlere göz açtırmıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! Pençe-Kaplan Operasyonu ile kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor" notuyla Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında keskin nişancıların bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden keskin nişancıların atış yaptığı görüntüleri de paylaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:17 Kaynak: İHA
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