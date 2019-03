Keskin, Sultanbeyli İçin Projelerini Anlattı

31 Mart'ta AK Parti 'den yeniden aday olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin , "Sultanbeyli'yi, sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan İstanbul 'un parlayan yıldızı haline getirmek için önümüzde hiçbir engel kalmamıştır." dedi.Hüseyin Keskin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Sultanbeyli projelerini paylaştı Keskin, Sultanbeyli'nin her zaman milli iradenin yanında saf tuttuğunu, Türkiye 'nin diz çökmesini bekleyenlere karşı her zaman en büyük dersi sandıkta verdiğini anlattı.31 Mart'ı yeni bir başlangıç olarak gördüğünü aktaran Keskin, "Ben bugünü bir Fatiha olarak, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Asırlık mülkiyet problemini tarihin tozlu raflarına kaldırarak ilçemizin gelişimine pranga vuran bu sorunu çözen Sultanbeyli'nin, sevgili Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmek için önümüzde hiçbir engel kalmamıştır." ifadelerini kullandı.İsimlerin fani, önemli olanın dava olduğunu vurgulayan Keskin, bugün Cumhur İttifakı ile çıkılan yolda mücadele ekseninin beka mücadelesi olduğunu kaydetti. Bu davanın hiçbir zaman koltuk davası olmadığını, davasına ihanet edenlerin ne olduğunu tarihin çok iyi bir şekilde yazdığını tecrübe ederek yürüdüklerini vurgulayan Keskin, Allah'ın kendilerini bu kutlu yürüyüşten ayırmamasını, birlik ve beraberliklerine zeval vermemesini diledi.- Yatay mimari vurgusuKeskin, mülkiyet problemini çözen Sultanbeyli'de yatay mimari çizgisinden ödün vermeden, şehrin estetiğiyle oynamadan, akıllı şehircilik uygulamalarıyla yaşam kalitesini artıracaklarını ifade etti. Sultanbeyli Devlet Hastanesi ile Çeşme Durağı arasındaki yeni metro hattını ilçeye kazandırarak ulaşım sorununu köklü bir şekilde çözmeye devam edeceklerini anlatan Keskin, şöyle konuştu:"İlçemize on senede kazandırdığımız 52 parkın yanı sıra yeşilliğin ağırlıklı olduğu rekreasyon ve yeni çocuk oyun alanlarını kazandıracağız. Aydos Tepesi ve Teferrüc Tepe'ye mesire alanları kazandıracağız. Macera parkları, seyir terasları, oba kütüphaneleri, gençlik kampları, izcilik kampları gibi birçok sosyal alanın yer alacağı proje ilçemize nefes katacak. Yeni spor kompleksleri ve yüzme havuzlarıyla, halkımıza spor yapmak için alanlar oluşturacağız. Gölet Parkı, Aydos Sosyal Tesisi ve yeni mesire alanlarının yanında Sultanbeyli Millet Bahçesi ve Memleket Kıraathanesine de sahip olacak. Yeni şehircilik yaklaşımlarının temel ilkeleri ilçemizde uygulanarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlara meydanlar yapmaya devam edeceğiz. Yayalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz. Trafik ve park sorununu çözme adına açık ve kapalı otoparkları şehir merkezine yakın bölgelere kazandıracağız. Yeni bisiklet yollarıyla halkımızı hem spora teşvik edeceğiz hem de trafik sorununu çözeceğiz. İstanbulkart ile bisikletler kiralanarak kısa mesafelere ulaşım sağlanacak. Hizmet kalitemize uygun olmayan mekanlar için yeni kamu binaları inşa edeceğiz.""Abdurrahmangazi Camisi ihya edilecek"Sultanbeyli'nin önemli ibadet mekanlarından olan Abdurrahmangazi Camisi'nin, Osmanlı mimarisine uygun olarak yeniden yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıklayan Keskin, gelecek neslin daha iyi şartlarda eğitim alması, ilçe dışına gitmemesi için eğitim kampüsleri oluşturarak ilçenin eğitim vizyonunu artıracağını söyledi.Teknik çalışmalarını tamamladıkları üniversitenin ilçeye hızla kazandırılacağını ve inovasyon merkeziyle Sultanbeyli'nin tam bir eğitim cenneti olacağını anlatan Keskin, "Kitapla tüm hemşehrilerimizi buluşturmak için yeni okuma evleri kuracak, 24 saat hizmet veren 50 bin kitabın yer alacağı ve gençlerimize ücretsiz ikramların yapılacağı şehir kütüphanesi ilçemizde boy gösterecek. Kültürün belediyesi Sultanbeyli'de kültür sanat çalışmaları, kongre ve kültür merkezi projesiyle daha da çeşitlenerek kültür ve sanat faaliyetlerimizde büyük rol oynayacak. Yeni planlanan engelsiz yaşam merkeziyle Sultanbeyli sağlığın da ilçesi olacak. Beden ve ruh sağlığı gibi konularda hizmet verecek olan merkez, engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına daha fazla katılmasını sağlayacak. Aile akademisi ve kreşler... Kadın ve çocuk dostu bir Sultanbeyli için ailelere danışmanlık yapacak, eğitimler verecek, kreşler kuracak ve oyun sokakları planlayacağız. Kadın sağlığı için de hizmet verecek olan aile akademisi kadınlarımızın hizmetinde olacak. İlçemize sanat müzesi kuracak, sanatın ilçesi Sultanbeyli'de kültür farklı bir boyut kazanmış olacak." şeklinde konuştu.Müzik evi ve Komşuhaneler projesi Aşık Veysel Kültür Sanat Evi ve Barış Manço Müzik Evi kuracaklarını ifade eden Keskin, öğretmenlerin sosyal hayatlarına katkı sunabilmek için de eğitimciler lokalini hayata geçireceklerine değindi.Geleceğin Meslekleri Merkezi ile gençleri geleceğin mesleklerine yönlendirecek olan merkez inşa edeceklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:"Komşuhaneler... Komşuluk kültürümüzü Anadolu ruhunu taşıyan Sultanbeyli'de canlı tutmak için Komşuhaneler'i hayata geçireceğiz. Uluslararası spor organizasyonları kazandıracağımız spor komplekslerimizle uluslararası müsabakalarla Sultanbeyli sporun da kenti olacak. Sokak Hayvanları Korusu. Minik dostlarımızı unutmadık. Sokak hayvanlarımız için doğa hayatlarından kopmayacağı bir koruyu veterinerlik hizmetleriyle ilçemize kazandıracağız. Çevre dostu belediyemizle Sultanbeyli genelinde okul ve ev hanımlarımızın öncülüğünde sıfır atık projesini gerçekleştireceğiz. Gençlerimize yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonuna yönelik merkez kurulacak. Şehir estetiği bakımından ilgili bakanlarımızla görüşmeler neticesinde enerji nakil hatlarından uygun olanları yer altına alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız. Kitap devletten kırtasiye belediyeden. İlköğretim okulu öğrencilerimize ücretsiz olarak kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Sultanbeyli'nin tamamına fiber internet erişimi sağlamak için çalışmalar yürüteceğiz. Teknik çalışmalarını tamamladığımız teleferik hattını ilçemize kazandırılarak Aydos Kalesi 'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla Sultanbeyli tam bir turizm cenneti olacak.""İstanbul çöp, çukur ve çamurlar içerisindeydi"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu o dönemde 3Y ile yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele için yollarda olduklarını söyledi.Sultanbeyli'nin o dönemlerini hatırladığını ifade eden Kaya, "Daha önce İstanbul çöp, çukur ve çamurlar içerisindeydi. Çöp dağlarında Ümraniye 'de 39 kardeşimizin hayatını kaybettiği bir İstanbul vardı. Hava kirliliğinden maskeler dağıtılan bir İstanbul vardı. Gençlerimiz belki hatırlamıyor ama belli bir yaşın üstü o günleri çok iyi hatırlar. Susuzluktan on günlerce musluklardan su akmayan günleri İstanbul yaşadı. Biz yaşadık. Tankerler gelirdi, su alırdık bidonlarla ama çamurlar içerisinden evlerimize çıkana kadar üstümüz başımız çamur olurdu. Susuzluğun yanında bir de o pislik, o çamur vardı. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliğiyle birlikte biz bütün Türkiye'de belediyecilik deyince akla gelen bir marka olarak 'AK Parti' var diyoruz." dedi.Türkiye'nin neresinde bir sorun varsa o sorunun çözülmesi için gecelerini gündüze kattıklarını, milletin derdiyle dertlenen kadrolar olduklarını belirten Kaya, seçimlerde Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in, İstanbul'da ise Binali Yıldırım 'ın desteklenmesini belirtti.Programda, meclis üyesi adayları sahnede birlikte poz verdi.