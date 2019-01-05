Keşlik Mahallesi Hizmet Binası Açıldı
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey Belediyesi tarafından Keşlik Mahallesi'ne yapılan hizmet binası törenle açıldı.
Bursa
'nın Karacabey Belediyesi
tarafından Keşlik Mahallesi'ne yapılan hizmet binası törenle açıldı.
Keşlik Mahallesi hizmet binası i törenle hizmete açıldı. Törene Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan
, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem, Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, "Bir taraftan rutin belediyecilik yaparken, bir taraftan da Karacabey'e değer katmak için bir belediye o şehrin gelişmesi ve büyümesi için ne yapabilir diye kafa yoruyoruz. Karacabey'deki ekonomik hayatı canlandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün açacağımız hizmet binası gibi mahallerimizden gelen talepleri değerlendirerek, yöre insanımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu hizmet binamızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Duanın ardından protokol mensupları tarafından hizmet binasının kurdelesi kesildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:18 Kaynak: İHA
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