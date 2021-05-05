Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi - Son Dakika

Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi

05.05.2021 11:06

Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi Anneler Günü öncesi Avrupa'ya, 7 milyon dolar değerinde, 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi Geçen yıla oranla ihracatta yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail...

Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi

Anneler Günü öncesi Avrupa'ya, 7 milyon dolar değerinde, 65 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi

Geçen yıla oranla ihracatta yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz: "Geçen yıla oranla Avrupa'ya yüzde yüz artışla çiçek satışımız söz konusu"

" Süs bitkileri sektörü pandemiyi ihracat ayağında avantaja çevirdi"

"İç pazar için çiçekçi dükkanlarının sürekli açık kalmasını talep ediyoruz"

ANTALYA - Antalya'dan 7 milyon dolar değerinde 65 milyon dal kesme çiçek, Anneler Günü öncesi Avrupa'ya gönderildi. Geçen yıla oranla yüzde 100' e yakın ihracat artışının yaşandığı sektörde, Antalyalı üretici Avrupa'nın talebine zor yetişiyor.

Bacasız sanayi turizmin yanında, örtü altı üretimde de Türkiye'de önemli bir pay sahibi olan Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa'ya ihracat yapıp ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçen yıl korona virüs salgınına hazırlıksız yakalanan kesme çiçek sektörü, olumsuz etkilenmişti. Sektör pandemi nedeniyle geçen yıl Anneler Günü'nde 30 milyon dal çiçekle yalnızca 3 milyon dolar kazanabildi. Bu yıl ise Ekvator, Kenya, Kolombiya gibi ülkelerden uçuşların kısıtlı olması nedeniyle Avrupa'ya kesme çiçek az geldi. Avrupa ülkeleri bu açığı ise Türkiye'den ithalatla kapatmaya başladı. İç pazarda da hareketlilik hedefleyen sektör, çiçekçi dükkanlarının da kısıtlama dışında tutulmasını talep etti. Havaların ısınmasıyla artan üretimin, ihracatın yanında iç pazarda da alıcıyla buluşmasının önemli olduğuna dikkat çekildi

"Avrupa'dan yoğun talep"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, geçen yıl pandemi nedeniyle Anneler Günü'ne çok hazırlıksız yakalandıklarını ve kötü bir sezon geçirdiklerini anımsattı.

Bu yıl deniz aşırı ülkelerden yeterince uçuş olmadığı için Avrupa'ya yeterli kesme çiçek gelmediğine değinen Yılmaz, " Avrupa bu açığını Türkiye'den kapatıyor. Son 11 aydır ülkemizdeki kesme çiçeğe yoğun bir ilgi var. Bugünlerde talebe yetişemez durumdayız. Avrupa'da alıcılar içek bekliyor ve bizler bu talebi karşılamada zorluk çekiyoruz. Kolombiya, Kenya,Ekvator gibi ülkelerden Avrupa'ya yeterince çiçek gelmiyor. Geçen yıla oranla Avrupa'ya yüzde yüz artışla çiçek satışımız söz konusu. Bu rakam son derece memnun edici. Bu süreç daha bitmedi. Anneler Günü sevkiyatlarımız devam ediyor. Bugüne özel Avrupa'ya 60-65 milyon dal kesme çiçek göndereceğiz. Bu geçen yılın iki katından fazla rakam. Parasal değeri ise 6-7 milyon doları bulacak. Süs bitkileri sektörü pandemiyi ihracat ayağında avantaja çevirdi" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde yüz"

Avrupa'da en önemli pazarın Hollanda olduğunun altını çizen Yılmaz, " İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya, Özbekistan gibi pazarlarda iddialıyız. İngiltere Anneler Günü'nü tamamladı. İngilizlerin günü olmamasına rağmen, sektörün ihracattaki başarısı yüzde yüzü geçmiş durumda" dedi.

"İç pazarda geçen yılı yakalama şansımız az"

İç pazarda geçen yıl 100 milyon daldan, 30 milyon TL'lik satış yapıldığını anımsatan Yılmaz, " Son günde açılmıştı çiçekçi dükkanları. Geçen seneki rakamı bu yıl yakalayamayacağımızın endişesi var. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Çiçekçi dükkanları açık kalırsa, en azından geçen yılki rakamı yakalayacağımızı umut ediyorum. İç pazarda ciddi bir potansiyelimiz var. Yaş sebze meyve nasıl alıcıyla hemen buluşması gerekiyorsa, kesme çiçeğin de öyle olması gerekiyor"diye konuştu.

"Çiçekçiler de açık kalsın"

İç pazarda yaşanana sıkıntıdan da bahseden İsmail Yılmaz, " Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma sürecinin Anneler Günü'ne denk gelmesi bazı sorunlar ortaya çıkaracak. Yoksa iç pazarda her şey yolunda gidiyordu. Pandemi döneminde kısıtlamadan muaf tutulan sektörlerden birisiyiz. Ürünleri hazırlamamız tek başına yeterli değil. Son noktada çiçekçi dükkanlarının açık olması gerekiyor ki satılsın ve üretici para kazansın. Bu ürünleri depolarda biriktiremeyiz veya çiçek dükkanlarında günlerce bekleyemez çöpe gider. 8 ve 9 Mayıs çiçekçi dükkanları açık. Bizim ricamız, İçişleri Bakanlığından bu tarihlerin öncesi ve sonrasında da dükkanların açık olmasını talep ediyoruz. Açık olsun ki buradan gönderilen ürünler satılabilsin" dedi.

"Çiçeğin depolanma şansı yok"

Çiçekçi dükkanlarının sürekli açık olması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, bunun nedenini de şöyle açıkladı: " Çiçekçiler zaten pandemi kurallarına uyuyor. Üretimi durduramıyorsunuz. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim de artış var. Bu ürünün depolanma şansı yok, tüketilmesi gerekiyor. Bunun içinde çiçekçilerin açık olması gerekiyor".

Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi
Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi

Anneler Günü, Antalya, Pandemi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kesme çiçek sektörü pandemi krizini fırsata çevirdi - Son Dakika Ekonomi


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