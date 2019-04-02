Son Dakika Haberleri: Kesme Çiçek Seraları Üreticileri Destek Bekliyor

Kesme Çiçek Seraları Üreticileri Destek Bekliyor

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kesme çiçekçilik yetiştiriciliği yapan üreticiler hava şartlarının getirdiği sonuçlar sonrasında seraları yıkılınca mağdur duruma düştüler.

Kesme Çiçek Seraları Üreticileri Destek Bekliyor, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kesme çiçekçilik yetiştiriciliği yapan üreticiler hava şartlarının getirdiği sonuçlar sonrasında seraları yıkılınca mağdur duruma düştüler.

Fatsa'da kesme çiçekçilik üretimini geliştirmek için fındık bahçelerini keserek sera oluşturduğunu belirten İsa Falay isimli üretici, "7 bin metre kare alanda ki seramız kar yağısı sonucu yıkıldı ve maalesef büyük zarar gördük. Kesme çiçeklerimiz de seramızda geçen yıl çok yağan kar sonucu yıkılınca bizler mağdur duruma düştük. Devletimizden de gerekli yardımlar gelmeyince bizlerde durumu oluruna bıraktık. Bu sektörle ilgili ciddi hayallerimiz vardı ve fındığa alternatif olarak kesme çiçekçilik yetiştiriciliğini benimsemiştik. İlk mahsullerde de kaliteli olunca pazar sorunu da yaşamadık ve işimize dört kolla sarılmıştık. Bu sektör gerçekten kazançlı ve fındığa göre biraz daha zahmetsiz. Bu anlamda işlerimiz tam anlamıyla yola koyduğumuzda yoğun yağan kar yağışı nedeniyle seralarımız büyük zarar gördü. Bizlerde maddi gücümüz kısıtlı olduğu için seralarımızı tekrar faaliyete sokamadık. Devlet desteği ile bu bölgede tekrar bu işi yapmak istiyoruz. Hedefimiz hem istihdam hem de yeni bir sektör açmak. Bölgemizin toprakları verimli ve bu işe uyumlu. Devletimizden kesme çiçekçilik yetiştiriciliği ile ilgili ciddi yatırımlar bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Ekonomi
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