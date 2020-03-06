Kesme çiçekte koronavirüs korkusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kesme çiçekte koronavirüs korkusu - Son Dakika Ekonomi

Kesme çiçekte koronavirüs korkusu

19 dakika önce

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'dan Avrupa ve Balkan ülkelerine, 80 milyon dal çiçek ihraç edilirken, üreticiler dünyayı saran koronavirüs nedeniyle satışlarının düşeceğinden endişeli olduklarını söyledi.

Kesme çiçekte koronavirüs korkusu, System.String[]

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'dan Avrupa ve Balkan ülkelerine, 80 milyon dal çiçek ihraç edilirken, üreticiler dünyayı saran koronavirüs nedeniyle satışlarının düşeceğinden endişeli olduklarını söyledi.

Turizm kenti Antalya, kesme çiçek sektörüyle hem iç piyasaya, hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, Avrupa ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Türki Cumhuriyetler'in de çiçek tedarikçisi olmayı sürdürüyor. 2020 yılı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 60 milyon dal çiçekle ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandıran çiçekçilerin 'ikinci bayram' olarak nitelendirdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıkları da tamamlandı. Kadınlar Günü için 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Bu ihracatın girdisi de 10 milyon dolar oldu.

Kesme çiçek sektöründe çalışanların tek endişesi ise koronavirüs. İhracatlar iyi gitse de salgının yayıldığı ülkelerde sokağa çıkmayan insanlar, çiçek de almıyor bu da satışları büyük oranda etkiliyor. Çiçekçiler, koronavirüsün kısa süre içinde satışları etkileyeceğini belirtiyor.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMAYANLAR, ÇİÇEK ALAMAYACAK'

Antalya'dan başta Hollanda olmak üzere 30'a yakın ülkeye çiçek gönderdiklerini ve sektör olarak şu anda iyi bir durumda olduklarını ifade eden Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, tek endişelerinin koronavirüs olduğunu söyledi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Avrupa'da insanların sokağa çıkamadığını ve bu nedenle çiçek satışında büyük bir düşüş olacağını da tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Yeter, "Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler'e çiçek gönderdik. Sevkiyatlar bitti. Birkaç gün sonra kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 80 milyon dal çiçek 10 milyon dolar döviz girdisi oldu. Çiçeklerimiz sokaklarda, AVM'lerde satılıyor. Önümüzdeki günler bizi biraz korkutuyor. Gitgide yayılan virüs nedeniyle 'Acaba yarın hangi Avrupa ülkesinde bu virüsle karşılaşılacak' diyoruz. İnsanlar koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayınca çiçek alamayacaklar. Bu bizim satışlarımızı ve sonradan gelecek ek siparişleri etkiler" diye konuştu.

KADINLAR GÜNÜNDE LİSTE BAŞI KARANFİL

Her önemli günde olduğu gibi kadınlar gününde de en çok sevginin ve aşkın rengi olan kırmızının tercih edildiğini anlatan Başkan Yeter, karanfilin yine liste başı olduğunu söyledi. Yüzde 80 karanfil gönderdiklerini geri kalan çiçek türlerinin ise yüzde 20'lik dilimi oluşturduğunu ifade eden Yeter, rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, gerbera, solidego ve diğer çiçek türlerinin Avrupalı kadınlara ulaştırıldığını söyledi.


Dünya Kadınlar Günü, Hollanda, Antalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
08:19 MESAM'da sular durulmuyor
08:19 Beethoven'a saygı duruşu
08:01 Mucize Doktor'un 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, hastaneden kovuluyor mu?
07:59 Hadise isyan etti: İnsan var insanlık yok!
07:59 Darülbedayi kadınlara emanet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 08:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kesme çiçekte koronavirüs korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]