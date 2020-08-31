Kesmekaya'dan 8 yaşındaki Enver Yiğit'e sünnet düğünü jesti - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, 8 yaşındaki Enver Yiğit'in sünnet düğünü hayalini gerçekleştirdi.

Şehirüstü Mahallesi'nde oturan Cerit ailesini ziyaret eden Kesmekaya, 8 yaşındaki oğulları Enver Yiğit'in hastanede sünnet olacağını, Yiğit'in sünnet düğünü hayali kurduğunu ancak ailenin düğün yapamayacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine parti üyelerine talimat veren Kesmekaya, Enver Yiğit'in sünnet düğünü organizasyonunu gerçekleştirdi.

Kesmekaya, yaptığı konuşmada, Enver Yiğit'in hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplumun her kesimini kucaklamaya çalıştıklarını ifade eden Kesmekaya, "Her çocuğun sünnet kıyafeti giyerek bir günlüğüne de olsa prens, şehzade, bey olma hakkı vardır. Küçük yüreklere yokluğu anlatmak zordur, imkansızdır. Toplum olarak onlara, hayatta karşılaşabilecekleri güçlükler karşısında, bu toplum bana sahip çıkmıştı, yine çıkabilir umudunu vermek ve yaşatmak gibi bir görevimiz var." diye konuştu.

Kesmekaya'ya teşekkür eden anne Handan Cerit ise "AK Parti Amasya İl Başkanımız, Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber evimize ziyarette bulundular. Oğlum Enver Yiğit'in sünnet olacağını ancak sünnet düğünü yapamayacağımızı öğrendiler. Sağolsun Mehmet Akif Kesmekaya oğlumun hayali olan sünnet düğünü organizasyonunu üstlenerek bizleri mutlu etti. İl Başkanımızdan Allah razı olsun." dedi.