Kesmekaya: "OSB'lerin genişlemesiyle 5 bin kişilik istihdam sağlayacağız" - Son Dakika

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, il genelinde işsizliği sona erdirmeye yönelik çalışmaları kapsamında Amasya, Merzifon ve Suluova Besi OSB'lerinin genişletilmesi projeleriyle ek 5 bin kişilik istihdam sağlanması gayretinde olduklarını belirtti.

Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez'in de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında şehrin tarım, turizm, sanayi ve diğer alanlardaki gelişimine yönelik çalışmaları değerlendiren il Başkanı Kesmekaya, "İstihdam oluşturacak projelerle alakalı var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Geçen ay Ankara'daki temaslarımızla birlikte şehrimize tarımsal sulama alanında önemli bir yatırım sözü aldık. ve yine istihdam alanında Amasya'mıza çok önemli katkı sağlayacak Taşova OSB'nin kurulum aşamasını başlattık. Amasya, Merzifon ve Suluova Besi OSB'lerinin genişletilmesi projemizle de ek 5 bin kişilik istihdam sağlanması gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

İlçelerde ana kademe, kadın ve gençlik kolları kongrelerini tamamladıklarına değinen Kesmekaya, yeni üyelerin artışından da memnuniyet duyduklarını ifade etti. - AMASYA