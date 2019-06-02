Son Dakika Haberleri: Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (2)
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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (2)

49 dakika önce

MHP'Lİ İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (2), System.String[]

MHP'Lİ İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Oyların eşit sayıldığından ötürü itirazda bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Hasan Koca, "Daha önce yapılan seçimlerde oyların eşit çıkmasından dolayı itirazda bulundum ve bugün tekrar seçim yapılıyor, Kesmetepe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Adaylıktan çekildiğini aktaran MHP adayı Mehmet Korkmaz da, "Kesmetepe'de 31 Mart yerel seçimlerinde oyların eşit şekilde çıkmasından dolayı 2 Haziran'a ertelenen seçimi bugün yapılıyor. Oylarımızı kullandık. Seçimler beldemize huzur getirsin, kim kazanırsa hayırlısı olsun" diye konuştu. Beldedeki seçimde 5 aday yarışa devam ediyor.

 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
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