Son Dakika Haberleri: Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3)
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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3)

26 dakika önce

OY SAYIMINA BAŞLANDIAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti.

Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3), System.String[]

OY SAYIMINA BAŞLANDI
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından açılan sandıktaki oyların sayımına başlandı.
 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
Adıyaman, Sabah, Besni, Kesmetepe, Güncel
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