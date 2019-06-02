Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3)
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OY SAYIMINA BAŞLANDIAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
OY SAYIMINA BAŞLANDI
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından açılan sandıktaki oyların sayımına başlandı.
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