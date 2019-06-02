Son Dakika Haberleri: Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4)
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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4)

1 saat önce

BAŞKANLIĞA DSP'Lİ YILMAZ SEÇİLDİAdıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi.

Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4), System.String[]

BAŞKANLIĞA DSP'Lİ YILMAZ SEÇİLDİ
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi. DSP adayı Ali Yılmaz'ın 370 oy aldığı seçimde, daha önce eşit oy alan CHP adayı Hasan Koca'ya ise 325 oy çıktı.
Resmi olmayan sonuçlara göre 1115 seçmenin sandığa gittiği ve 32 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde DSP adayı Ali Yılmaz 370 oy alarak beldenin yeni başkanı oldu.

 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:42 Kaynak: DHA
Adıyaman, Besni, Dsp, Kesmetepe, Güncel
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