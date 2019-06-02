Son Dakika Haberleri: Kesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandı
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Kesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmetepe beldesinde oy verme işleminin tamamlanması ile oyların sayımına başlandı.

Kesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmetepe beldesinde oy verme işleminin tamamlanması ile oyların sayımına başlandı.

31 Mart'ta Kesmetepe beldesinde bin 97 oyun geçerli sayıldığı seçimde CHP adayı Hasan Koca ile Demokrat Parti adayı Yusuf Parlak eşit oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu bu eşitliğin ardından kura çekilmesine karar verirken, CHP adayı Hasan Koca kura çekimine itiraz ederek konuyu YSK'ya taşıdı. YSK, CHP adayı Hasan Koca'nın itirazını değerlendirerek beldede seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'den itibaren vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanım saatinin dolması ile birlikte sandıklar açılarak sayıma başlanıldı. Sandıklardan çıkarılan oylar tek tek incelenerek sayılıyor.

Kesmetepe'de belediye başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Yıldırım, CHP'den Hasan Koca, MHP'den Mehmet Korkmaz, DP'den Yusuf Parlak ve DSP'den Ali Yılmaz yarıştı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Kesmetepe, Güncel
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