Kesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandı
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesi Kesmetepe beldesinde oy verme işleminin tamamlanması ile oyların sayımına başlandı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
(YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Adıyaman
'ın Besni
ilçesi Kesmetepe
beldesinde oy verme işleminin tamamlanması ile oyların sayımına başlandı.
31 Mart'ta Kesmetepe beldesinde bin 97 oyun geçerli sayıldığı seçimde CHP
adayı Hasan Koca
ile Demokrat Parti
adayı Yusuf Parlak
eşit oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu bu eşitliğin ardından kura çekilmesine karar verirken, CHP adayı Hasan Koca kura çekimine itiraz ederek konuyu YSK'ya taşıdı. YSK, CHP adayı Hasan Koca'nın itirazını değerlendirerek beldede seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah
saat 08.00'den itibaren vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanım saatinin dolması ile birlikte sandıklar açılarak sayıma başlanıldı. Sandıklardan çıkarılan oylar tek tek incelenerek sayılıyor.
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