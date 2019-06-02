Kesmetepe beldesinde seçim heyecanı
52 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gitme heyecanı yaşadı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
tarafından 31 Mart'taki seçimin iptaline karar verilen Besni
'ye bağlı Kesmetepe
beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gitme heyecanı yaşadı.
31 Mart'ta Kesmetepe beldesinde bin 97 oyun geçerli sayıldığı seçimde CHP
adayı Hasan Koca
ile Demokrat Parti
adayı Yusuf Parlak
eşit oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu bu eşitliğin ardından kura çekilmesine karar verirken, CHP adayı Hasan Koca kura çekimine itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK ise CHP Adayı Hasan Koca'nın itirazını değerlendirerek beldede seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi.
Bu kararın ardından seçimin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verildi. Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah
saat 08.00'dan itibaren beldede oy kullanılacak yerlere giden vatandaşlar, oylarını kullanmaya devam ediyor. 5 adayın yarıştığı seçimde bin 205 seçmen 6 sandıkta oylarını kullanıyor. - ADIYAMAN
3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı
Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Samsun'daki tesisi, CHP'li başkan kapattı
İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı