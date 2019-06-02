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Kesmetepe beldesinde seçimi DSP kazandı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Kesmetepe beldesinde seçimi DSP kazandı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.
Beldede okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı.
Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı.
Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.
9 Nisan'da Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimlerin iptal olduğu bildirilmişti.
31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı. DSP Kesmetepe beldesi belediye başkan adayı Ali Yılmaz, 1081 No'lu sandıkta mükerrer oy kullanıldığının tutanakla tespit edildiği, diğer adayların oylarının eşit olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İlçe Seçim Kurulunun ret kararının ardından Yılmaz, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın da reddedilmesiyle seçimlerin iptali için YSK'ye itiraz etmişti.
YSK, İl Seçim Kurulunun kararını kaldırarak seçimin iptaline ve Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:57 Kaynak: AA
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