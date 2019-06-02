Son Dakika Haberleri: Kesmetepe'de oy verme işlemi devam ediyor
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Kesmetepe'de oy verme işlemi devam ediyor

1 saat önce

-Genel ve detay görüntüler -Vatandaşlar ile röportaj -Oy kullanılırken görüntü -Oy kullanan vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor.

-Genel ve detay görüntüler
-Vatandaşlar ile röportaj
-Oy kullanılırken görüntü
-Oy kullanan vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor.
Kesmetepe'de oy verme işlemi devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Adıyaman, Kesmetepe, Güncel
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