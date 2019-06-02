Kesmetepe'de oy verme işlemi devam ediyor
1 saat önce
-Genel ve detay görüntüler -Vatandaşlar ile röportaj -Oy kullanılırken görüntü -Oy kullanan vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:46 Kaynak: AA
-Genel ve detay görüntüler
-Vatandaşlar ile röportaj
-Oy kullanılırken görüntü
-Oy kullanan vatandaşlarla röportaj ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe
beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor.
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