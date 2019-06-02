Son Dakika Haberleri: Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.

Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti'den Mehmet Yıldırım 65, MHP adayı Mehmet Korkmaz 3, CHP adayı Hasan Koca 325, DP adayı Yusuf Parlak 320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Besni, Adıyaman, Kesmetepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Honaz'da seçimi kazanan CHP'li Yüksel Kepenek, gözyaşlarını tutamadı Mazbatası elinden alınan eşinin yerine seçime girdi, oyları artırarak muhtar seçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 21:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]