Kesmeye çalıştığı boğanın altına kalan kişi ağır yaralandı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kesmeye çalıştığı boğanın altında kalan kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kesmeye çalıştığı boğanın altında kalan kişi ağır yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:14 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Ağaçlı köyünde yaşayan Mehmet Yeşilkaya, akrabalarıyla kurbanlık boğa satın aldı.
Yeşilkaya, kesmeye çalıştığı sırada boğanın altında kalarak ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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