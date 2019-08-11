Kesmeye çalıştığı boğanın altına kalan kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kesmeye çalıştığı boğanın altında kalan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağaçlı köyünde yaşayan Mehmet Yeşilkaya, akrabalarıyla kurbanlık boğa satın aldı.

Yeşilkaya, kesmeye çalıştığı sırada boğanın altında kalarak ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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