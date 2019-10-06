Son Dakika Haberleri: Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti
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Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti

30 dakika önce

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşayan Halis Bıçak, bakkalını kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına inşa etti.

Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti, System.String[]

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşayan Halis Bıçak, bakkalını kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına inşa etti.

Harmanköy'de doğan ve ilkokulu bitirdikten sonra küçük yaşta esnaflığa adım atan Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında bakkal işletmeye karar verdi.

Aynı zamanda köy kahvehanesini işleten Bıçak, meydanda kendisine tahsis edilen alanda bir ardıcın bulunması nedeniyle ağaca zarar vermemek amacıyla farklı bir yöntem uyguladı.

Bakkalı ağacın çevresine inşa eden Bıçak, her gün üç kez özenle suladığı ve gözü gibi baktığı ardıcın etrafında ticaretine devam ediyor.

Köy bakkalı, çevre köylerden ve şehir dışından gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Merak edip gelen çok oluyor"

Çevresinde iyilikseverliğiyle bilinen Halis Bıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan sonra başladığı ticaret hayatında 50 yılı aştığını söyledi.

Köyde bakkal bulunmaması nedeniyle 4 yıl önce bu işe giriştiğini anlatan Bıçak, "50 yıllık bir ağaç. Bakkal yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğime memnun oluyor. Merak edip gelen çok oluyor. Böyle daha güzel bir görüntü oluştu." diye konuştu.

İstanbul'da 50 yıl yaşayıp köyüne dönen Fahri Yaprak ise ağacı daha önceden bildiğini belirterek, "Onu kesmemek için bakkalı etrafına yaptılar. Ona kıyamadılar, o da bir canlı. Biz de gelip buradan alışverişimizi yapıyoruz. İlk başta farklı geliyordu. Şimdi ise çok alıştık. Bir canlıya verdiği değerden dolayı kendisini tebrik ediyorum." dedi.

İnhisar, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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