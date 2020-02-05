Keşmir Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
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Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

6 saat önce

Keşmir sorununa dikkat çekmek el ele tutuşan insanlardan detaylar Slogan atılması detaylar KEŞMİR - Pakistan'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Keşmir sorununa dikkat çekmek el ele tutuşan insanlardan detaylar

Slogan atılması detaylar

KEŞMİR - Pakistan'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1989 yılında "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.

Keşmir Dayanışma Günü kutlandı

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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