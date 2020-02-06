"Keşmir Dayanışma Günü" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Keşmir Dayanışma Günü' programı - Son Dakika

"Keşmir Dayanışma Günü" programı

6 saat önce

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararından sonra 6 binden fazla kişinin hapse atıldığını söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararından sonra 6 binden fazla kişinin hapse atıldığını söyledi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi.

ESAM Genel Merkezindeki programa Qazi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

Programda konuşan Büyükelçisi Qazi, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesine ilişkin kararından sonra 6 bin Keşmirlinin hapse atıldığını belirtti.

Qazi, Hintli Kadınlar Ulusal Federasyonunun bir raporuna göre, 5 Ağustos'tan beri 13 bin kadar çocuğun gözaltına alındığına dikkati çekti.

Büyük ölçekte tutuklamalar ile işkencelerin devam ettiğini ifade eden Qazi, "Barışçıl toplantı düzenleme hakkı, hareket özgürlüğü ve dini özgürlük hakları ihlal edilmektedir. Kısacası, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan, bölgesel ve uluslararası barışı, güvenliği tehdit eden bir insani ve insan hakları trajedisi yaşanmaktadır." ifadesini kullandı.

Qazi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 Ağustos 2019'dan bugüne kadar Keşmir meselesi ile alakalı üç kez toplantı düzenlediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"BMGK toplantıları Cammu ve Keşmir'in anlaşmazlıklı statüsünü teyit eder, uluslararası barışa ve güvenliğe karşı yönelttiği tehdidi kabul eder ve Hindistan'ın son attığı adımların kendi iç meseleleri olduğu yönündeki iddiasını reddeder. BMGK, Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme hakkını tanıyan 18 tane karar geçirmiştir. Bunların hepsi Hindistan tarafından kendi uluslararası yükümlülüklerini ve Keşmirlilerin arzusunu ve isteklerini çiğneyerek tamamen ve utanmazca reddedildi."

Türkiye'nin uluslararası topluluğun önemli bir üyesi olduğunu vurgulayan Qazi, Pakistan halkı ve hükümetinin Türkiye'den destek beklediğini sözlerine ekledi.

Keşmir Dayanışma Günü programı

Saadet Partisi, Hindistan, Pakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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