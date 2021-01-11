Keşmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ve Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'in Kishwar semtinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor, Rawalpindi, Mansehra kentlerinde hissedildi. Depremde yaşanan can ve mal kaybına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı. - KEŞMİR