Keşmir'de Askeri Konvoya Saldırı: En Az 40 Hint Asker Öldü

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 40 Hint asker hayatını kaybetti.

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 40 Hint asker hayatını kaybetti.



Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.



Güvenlik kaynakları BBC'ye yaptıkları açıklamada askerleri Srinagar'a taşıyan otobüsün hedef alındığını belirtti.



Yapılan açıklamada "Konvoyda kaç aracın olduğu net değil ancak bir araba konvoyun önüne geçerek içinde 44 asker olan otobüse çarptı" dendi.



Yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği bildirildi.



Bu, hem Pakistan'ın hem Hindistan'ın hak iddia ettiği bölgede 1989'dan bu yana askerleri hedef alan en büyük saldırı.



Hem Hindistan, hem de Pakistan nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Keşmir'in kendi topraklarına ait olduğunu savunuyor ama yalnızca bir kısmının kontrolünü elinde bulunduruyor. Bu diplomatik tartışma, nükleer silah sahibi bu iki ülke arasında iki savaşa neden oldu.



Karşılıklı açılan ateşler, 'Kontrol Çizgisi' olarak bilinen 776 km'lik sınır hattı boyunca ateşkes ilan edilen 2003'e kadar yoğundu. Ama 2013 yılından bu yana her iki taraf da ateşkesi ihlal ediyor.



Ceyş-i Muhammed örgütü kimdir? 2000'de din adamı Mesut Azhar tarafından kurulan Ceyş-i Muhammed, Pakistan ile Keşmir'in birleştirilmesini amaçlayan silahlı bir örgüt.



Örgüt 2001'de Delhi'de parlamentoya düzenlenen ve Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren saldırıdan da sorumlu tutuluyor.



Keşmir'deki birçok intihar saldırısını da bu örgütün yaptığı tahmin ediliyor.



Hindistan, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen Ceyş-i Muhammed, 2002'den bu yana Pakistan'da da yasadışı.



Mseut Azhar'ın Pakistan'ın Pencap bölgesinde olduğu tahmin ediliyor. Hindistan, Pakistan'dan Azhar'ın sınır dışı edilmesini talep etmiş ancak Pakistan "delil yetersizliği" gerekçesiyle bu talebi reddetmişti.

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