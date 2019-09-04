Keşmir'de bir protestocunun öldüğü ilk kez resmi olarak kabul edildi
22 dakika önce
Hindistan’ın, Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasından bu yana bölgede başlayan protestolarda ilk kez bir eylemcinin öldüğü resmi şekilde açıklandı. Pakistan ise, bunun "savaş tohumları" olduğu uyarısını yaptı.
Hindistan'ın, Keşmir'in özerk statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana bölgede başlayan protestolarda ilk kez bir eylemcinin öldüğü resmi makamlarca duyuruldu. Pakistan ise, bunun "savaş tohumları" olduğu uyarısını yaptı.
Keşmirli göstericiler yaklaşık bir aydır, Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den bu yana ihtilafa neden olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:08
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