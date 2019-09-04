Keşmir'de bir protestocunun öldüğü ilk kez resmi olarak kabul edildi

Hindistan'ın, Keşmir'in özerk statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana bölgede başlayan protestolarda ilk kez bir eylemcinin öldüğü resmi makamlarca duyuruldu. Pakistan ise, bunun "savaş tohumları" olduğu uyarısını yaptı.



Keşmirli göstericiler yaklaşık bir aydır, Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den bu yana ihtilafa neden olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto ediyor.