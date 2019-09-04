Son Dakika Haberleri: Keşmir'de bir protestocunun öldüğü ilk kez resmi olarak kabul edildi
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Keşmir'de bir protestocunun öldüğü ilk kez resmi olarak kabul edildi

22 dakika önce

Hindistan’ın, Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasından bu yana bölgede başlayan protestolarda ilk kez bir eylemcinin öldüğü resmi şekilde açıklandı. Pakistan ise, bunun "savaş tohumları" olduğu uyarısını yaptı.

Keşmir'de bir protestocunun öldüğü ilk kez resmi olarak kabul edildi, System.String[]

Hindistan'ın, Keşmir'in özerk statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana bölgede başlayan protestolarda ilk kez bir eylemcinin öldüğü resmi makamlarca duyuruldu. Pakistan ise, bunun "savaş tohumları" olduğu uyarısını yaptı.


Keşmirli göstericiler yaklaşık bir aydır, Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den bu yana ihtilafa neden olan bölgenin özel statüsünün iptal edilmesini protesto ediyor.

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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:08 
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