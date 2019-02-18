Keşmir'de Çatışma: 4 Hint Askeri Öldü
27 dakika önce
– Hindistan'ın kontrolünde bulunan Keşmir'de ihbar sonrası bir köye baskın yapan Hint güvenlik kuvvetleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada, 4 Hint askeri öldü.
– Hindistan
'ın kontrolünde bulunan Keşmir'de ihbar sonrası bir köye baskın yapan Hint güvenlik kuvvetleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada, 4 Hint askeri öldü.
Merkezi Yeni Delhi
'de bulunan Hint televizyon kanalı ND TV
, çatışmada bir direnişçinin öldürüldüğünü; 1 asker ve 1 sivilin de yaralandığını duyurdu. NDTV, öldürülen direnişçinin 41 Hint askerinin öldüğü bombalı saldırıyı organize eden kişi olduğunu yazdı.
Perşembe günü, Hindistan ve Pakistan
arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:38 Kaynak: DHA
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