Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli - Son Dakika

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Çilek hasadından detaylar
Çiftçi Muhammed Amin ile röportaj
Çiftçi Manzoor Ahmad ile röportaj
Toplanan çileklerin paketlenmesi
HİNDİSTAN - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki çiftçiler çilek hasadına başladı. Sezonun ilk mahsullerini toplayan çilek yetiştiricileri, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hasadı gerçekleştirilen ürünlerin satışının zorlaşacağından endişe ediyor.
Kaynak: AA
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