Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı
1 saat önce
– Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.
– Hindistan
'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.
Hindistan televizyon kanalı ND TV
'de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:29 Kaynak: DHA
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