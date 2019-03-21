Son Dakika Haberleri: Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı

1 saat önce

– Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Keşmir'de El Bombalı Saldırıda 3 Hint Güvenlik Görevlisi Yaralandı, System.String[]
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

 

Hindistan televizyon kanalı ND TV'de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Dünya
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