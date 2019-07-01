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Keşmir'de facia gibi kaza: 31 ölü

35 dakika önce

Hindistan'ın Keşmir kentinde aşırı dolu bir yolcu otobüsünün kayalıklardan yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Keşmir'de facia gibi kaza: 31 ölü, System.String[]
Hindistan'ın Keşmir kentinde aşırı dolu bir yolcu otobüsünün kayalıklardan yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Keşmir'de yaşanan facia gibi kazada, Himalaya dağlarında seyreden aşırı dolu yolcu otobüsü vadi yamacından yuvarlanarak 150 metre aşağıdaki kayalıklı nehre çakıldı. Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis otobüsün kayalara çarparak parçalara ayrıldığını ifade etti. Yetkililer, 27 yolcu kapasiteli otobüsün fazla yolcu aldığını açıkladı. Kazada yaralanan 7 kişi tedavi edilmek üzere sevk edilirken, yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Keşmir'de yaşanan bir başka kazada ise, öğrencileri pikniğe götüren bir minibüs Himalaya yolundaki yamaçtan düşmüştü. En az 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi de yaralanmıştı.

Her yıl yollarda yaklaşık 150 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 470 bin kişinin ise yaralandığı Hindistan dünyanın en ölümcül yollarına sahip ülkesi olarak kabul ediliyor. - KEŞMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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