Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) gül yağı çıkarmak için bir damıtma ünitesine gül koyan bir işçi, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşmir'de Gül Yağı Üretimi - Son Dakika

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