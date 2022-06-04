Keşmir'de Gül Yağı Üretimi - Son Dakika
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Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

04.06.2022 17:24
Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

SRİNAGAR, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) işçiler bahçeden topladıkları gülleri damıtma ünitesinden geçirerek gül yağı üretiyor.

SRİNAGAR, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) işçiler bahçeden topladıkları gülleri damıtma ünitesinden geçirerek gül yağı üretiyor.

Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) gül yağı çıkarmak için bir damıtma ünitesine gül koyan bir işçi, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'ndeki (IIIM) bir damıtma ünitesinden gül yağı toplayan işçiler, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) bahçeden gül toplayan işçiler, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşmir'de Gül Yağı Üretimi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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