Keşmir'de Gül Yağı Üretimi

SRİNAGAR, 4 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) işçiler bahçeden topladıkları gülleri damıtma ünitesinden geçirerek gül yağı üretiyor.
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) gül yağı çıkarmak için bir damıtma ünitesine gül koyan bir işçi, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'ndeki (IIIM) bir damıtma ünitesinden gül yağı toplayan işçiler, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de yer alan Srinagar şehrinin yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Pulwama bölgesindeki Hindistan Bütünleştirici Tıp Enstitüsü'nde (IIIM) bahçeden gül toplayan işçiler, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
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